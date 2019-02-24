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Ersan'lı Bucks, Timberwolves'u farklı geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, 140-128 kazandıkları Minnesota Timberwolves karşılaşmasında 13 sayı ve 7 ribaunt üretti.

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NBA'e 12 maçla devam edildi. Lig lideri Milwaukee Bucks, sahasında Minnesota Timberwolves'u 140-128 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
 
Bucks'ı galibiyete, 28 sayı, 7 ribauntla oynayan Khris Middleton ve 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist üreten Giannis Antetokounmpo taşıdı. Ersan İlyasova ise maçı 13 sayı, 7 ribauntla tamamladı.
 
Timberwolves'ta Taj Gibson 20 sayı, 6 ribaunt, Derrick Rose da 23 sayıyla mücadele etti.
 
Cedi 11 sayı attı, Cavaliers kazandı
 
Milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Memphis Grizzlies'i 112-107 mağlup ettiği maçta 11 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle oynadı.
 
Ev sahibi Cavaliers'ta Kevin Love 32 sayı, 12 ribaunt ve Collin Sexton 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üretti.
 
Grizzlies'te Jonas Valanciunas'ın 25 sayı, 11 ribaunt ve Mike Conley'nin 18 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
 
Sonuçlar
 
Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 115-130
 
Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 120-112
 
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 115-117
 
Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 112-107
 
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 128-115
 
Washington Wizards-Indiana Pacers: 112-119
 
Miami Heat-Detroit Pistons: 96-119
 
Chicago Bulls-Boston Celtics: 126-116
 
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 116-119
 
Golden State Warriors-Houston Rockets: 112-118
 
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 140-128
 
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 125-109

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