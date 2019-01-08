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Ersanlı Milwaukee sahasında evinde galip

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, sahasında Utah Jazz'ı 114-102 yendi.

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NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 10 ribaunt ile "double double" yaptığı maçta Utah Jazz'ı 114-102 mağlup ederek, bu sezonki 28. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmada 11 dakika süre alan Ersan İlyasova, 6 sayı üretirken,  Malcolm Brogdon 21, Brook Lopez ve Thon Maker 15'er sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Rudy Gobert'in 14 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı konuk  takımda ise Donovan Mitchell 26 sayılık performans sergiledi.

Nuggets'ı Rockets durdurdu

Sahasında Batı Konferansı lideri Denver Nuggets'ı 125-113 yenen Houston Rockets, rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Nuggets potasına 32 sayı gönderen ve 14 asist üreten James Harden galibiyette önemli rol oynarken, Clint Capela 31 sayıyla maçı tamamladı.

Nikola Jokic'in 24 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı konuk  ekipte, Monte Morris 21 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 107-119

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 116-95

Houston Rockets-Denver Nuggets: 125-113   

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 114-102

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 114-95

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 97-107

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 111-101

Sacramento Kings-Orlando Magic: 111-95

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