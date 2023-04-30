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Spor

Ersen Martin derbiyi tekerlekli sandalyeden takip eti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ersen Martin, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından futbolcular ve teknik ekiple buluştu.

AA30 Nisan 2023 Pazar 23:30 - Güncelleme:
Ersen Martin derbiyi tekerlekli sandalyeden takip eti
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Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan eski milli futbolcu Ersen Martin, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından futbolcularla buluştu.

Tekerlekli sandalyede bulunan ve tedavisi devam eden Ersen Martin, bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ın Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmanın ardından iki takımın oyuncuları ile bir araya geldi.

Henüz konuşamayan ve hareket edemeyen Martin, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da A Milli Takım'da birlikte forma giydiği arkadaşı Ersen Martin ile kısa süreliğine sohbet etti.

Ersen Martin'e moral veren Buruk, "Seni iyi gördüm. Senin için dua ediyoruz. Aslan gibi olacaksın. Duamız, kalbimiz seninle. Herkes seni çok seviyor." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yardımcısından durumuyla ilgili bilgi aldığı Martin'i öperek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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