Ersin Destanoğlu: Daha iyi olacağız

28 Eylül 2021 Salı 22:29 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 22:29

Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu, Ajax'a 2-0 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Daha iyi olacaklarını kaydeden Ersin, "Sergen Hoca taktikleri verdi, biz de elimizden geleni yaptık. Genç bir kadro çıktık, oynarken zevk almaya çalıştık. Hocamız da bunu söyledi. Kaybettik ama önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız." dedi.

Genç oyuncuların süre almasına değinen 20 yaşındaki kaleci, "Serdar Saatçi ve Berkay Vardar'a oyundan zevk almalarını söyledim. Sanırım Berkay ilk profesyonel maçına çıktı. Zorluklara rağmen elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.