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Spor

Ersin Destanoğlu: Geçen sezondan daha fazlasını yapmalıyız

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

20 Kasım 2021 Cumartesi 22:06 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 22:06
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Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ersin Destanoğlu "Üzgünüz. Takım halinde elimizden geleni yapmalıyız. Geçen sezon da böyle şeyler yaşadık ama takımdaşlığı yukarıda tutarak kazandık. Geçen sezondan daha fazlasını yapmalıyız. Düzelteceğiz. Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz." dedi.

Ersin Destanoğlu ayrıca "Ajax'a karşı içeride zor maç olacak. En iyi şekilde hazırlanıp başımız dik sahaya çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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