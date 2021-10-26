İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2021 Salı / 20 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,589
  • EURO
    11,1569
  • ALTIN
    556.555
  • BIST100
    1492.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ersin Destanoğlu'dan Mostafa Mohamed itirafı
Spor

Ersin Destanoğlu'dan Mostafa Mohamed itirafı

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

26 Ekim 2021 Salı 09:10 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 09:10
ABONE OL

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray 'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş 'ta Ersin Destanoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 81. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtaran ve alınan 3 puanda önemli bir rol oynayan genç kaleci, derbi galibiyetlerinin her anlamda özel olduğunu vurguladı, takım olarak devamını getirmek için mücadele edeceklerini ifade etti.

'A MİLLİ TAKIM 'DAN DAVET GELDİĞİNDE ELİMDEN GELENİ YAPARIM'

A Milli Takım'da oynamayı çok istediğinin altını çizen Ersin, 'A Milli Takım'dan davet geldiğinde elimden geleni yaparım. Şu an Ümit Milli Takım'da oynuyorum, zaman geçtikçe daha iyiye gidiyoruz, iyi bir jenerasyonumuz var. Daha yaşım 20.' dedi.

Mostafa Mohamed'in attığı penaltıları izlediğini belirten Ersin, şu ifadeleri kullandı:

'SON ANA KADAR BEKLEDİM, SONRA KURTARDIM'

'Mohamed'in penaltılarını izlemiştim, çok penaltı atan bir forvet. Topu alınca hislerim belliydi. Oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım. Beraberlik olacaktı, önemliydi bizim için. Penaltıyı kurtardıktan sonra tribünler yıkılacak gibi bir sevinç vardı.'

'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

'Her pozisyonu, penaltı, duran top, korner... Analiz hocalarımız bize gösteriyorlar. Geçen hafta da duran toplardan gol yedik. Bugün nasıl sert savunma yapılacağını gösterdik, her anlamda daha iyi olacağız.'

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.