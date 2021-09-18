Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:45 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 00:47

Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'un Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu takımına katmak istediği iddia edildi. Siyah-beyazlıların genç file bekçisi için iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay vereceği vurgulandı.

DORTMUND MAÇINDAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında performansıyla alkış topladı. Alman basını karşılaşmanın ardından Ersin hakkında olumlu yorumlarda bulundu.

GOLDEN BOY'A ADAY

Genç file bekçisi 'Golden Boy' ödülü için finale kalan 40 futbolcu arasında yer aldı. Ersin Destanoğlu'nun bu listedeki tek kaleci olması gözlerden kaçmadı.

ŞAMPİYONLUKTA PAYI BÜYÜK

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunda Ersin Destanoğlu başarılı bir performans sergiledi. Genç eldiven 35 maçın 13'ünde rakipleri tarafından geçilemedi.

LİGDE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Ersin Destanoğlu, 2021-2022 sezonuna formda başladı. Genç file bekçisi, Süper Lig'de yeni sezonda oynanan 4 maçta da kalede görev yaptı. Ersin bu karşılaşmalarda rakiplerine gol izni vermedi.

DEĞERİNİ KATLADI

20 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 2018'de 50 bin euro civarı olarak gösteriliyordu. Ersin Destanoğlu, 3 yıl içerisinde piyasa değerini 5 milyon 500 bin euro civarına yükseltti.

