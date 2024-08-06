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Spor

Ersin Özmen'e TFF'den önemli görev

Bilecik'te hakem camiasında görev yapan Ersin Özmen'e Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir görev verildi.

IHA6 Ağustos 2024 Salı 11:10 - Güncelleme:
Ersin Özmen'e TFF'den önemli görev
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Bilecik'te 2009-2016 yılları arasında hakemlik yapan, 2017-2019 yılları arasında İl Gözlemciliği ve TFFHGD Başkanlığı görevlerini yürüten Ersin Özmen, 2024-2025 Futbol Sezonu Temsilci Klasman görevine getirildi. 2020 yılından itibaren 3 yıl Türkiye Futbol Federasyonu Klasman Temsilci olarak görev yapan Özmen, 2023 yılından itibaren bir üst klasmana terfi ederek Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi (FGAT) olarak görev yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025 Futbol Sezonu Temsilci Klasmanları belirlenirken, listede yer alan Özmen, 2024-2025 Futbol Sezonun da Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Liginde görev alacak.

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