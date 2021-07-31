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Spor

Ersu Şaşma Tokyo 2020'de tarih yazdı!

Milli atlet Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalarak bunu başaran ilk Türk atlet oldu.

AA31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:04 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:04
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finallere kalmayı başardı.

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.

ERSU ŞAŞMA'DAN TARİHİ BAŞARI

Milli atlet Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalarak bunu başaran ilk Türk atlet oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

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