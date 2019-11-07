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Ersun Yanal 3 ismin biletini kesti

Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'de Rami, Alper, Zajc, Tolgay, Mevlüt ve Ferdi Kadıoğlu beklentileri karşılayamıyor. Deniz Türüç de son maçlarda eleştiri topluyor.

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Yaz döneminde önemli transfer hamleleri gerçekleştiren Fenerbahçe, sadece sol bek takviyesinde sınıfta kalmıştı. Ancak kadroda bulunan bazı oyuncuların performansı takımda transfer ihtiyacının sol bekten fazlası olduğunu gösterdi.
 
Mehmet Ekici, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı kalırken, isimleri kadroda olan bazı oyuncular adeta Ekici kadar katkı sağlayabildi.
 
Harun geçirdiği akciğer enfeksiyonun da etkisiyle Altay'a rakip olamazken, bu sezon hiç forma giyemedi. Sözleşmesini uzattıktan sonra kayıpları oynayan Alper Potuk, ücretinde yaptığı indirim dışında gündem olamazken hayal kırıklığı yaşatanlarda başı çekti. Flaş transferlerden Adil Rami, antrenman eksiğini gidermeye çalışırken bulduğu iki forma şansını da heba etti. Fransız stoper Ankaragücü maçında gole vize çıkarırken, kötü bir performans sergilediği kupa maçında sakatlanarak sahadan ayrıldı.
 
ERSUN YANAL ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
 
Muriç'e alternatif olması beklenen Mevlüt Erdinç 4 lig maçında bulduğu fırsatları değerlendiremezken, kupa sınavındaki 90 dakikada neden yedek kaldığını gösterdi! Sezona iyi başlayan isimlerden Ferdi ilk 4 haftanın ardından forma yüzü göremezken, Miha Zajc ile sezon başında sakatlık yaşayan Tolgay da forma rekabetinde varlık göstermedi.
 
Eleştiri okları son olarak Kayseri'deki performansını mumla aratan Deniz Türüç'e yöneldi. Devre arasında transfer hamleleri planlayan Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'nin yanı sıra Zajc ve Alper başta olmak üzere takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle golcü ve kanat oyuncusu istediği bilinirken takımın kıdemlilerinden Alper'in üzerini çizdiği gelen haberler arasında. 
 
Türkiye
 

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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