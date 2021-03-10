Ersun Yanal 4 futbolcudan vazgeçmiyor

DHA 10 Mart 2021 Çarşamba 16:41 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:41

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında oynadığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti. 55 yıllık kulüp tarihindeki en yüksek seriyi yakalayan kırmızı beyazlılar, 29 hafta sonunda 7 galibiyet, 15 beraberlik ve 6 yenilgi ile 36 puanın sahibi oldu. Ligde 10'uncu sırada yer alan Akdeniz ekibinde, Rus defans oyuncusu Kudryashov, kaleci Boffin, Nuri Şahin ve Bünyamin Balcı, sakatlıkları ya da cezalı olmadıkları sürece teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçmediği oyuncular oldu. 4 oyuncu arasında Kudryashov, ligde oynanan maçların tamamında ilk 11'de sahada yer aldı.

RUS OYUNCU 28'DE 28 YAPTI

Antalyaspor'un 2019-2020 sezonu devre arasında takıma kazandırılan 33 yaşındaki Rus defans oyuncusu, takımı adına bu sezon ligde oynanan 28 maçın tamamında sahada kalma başarısı gösterdi. Kırmızı beyazlı takımda bu sezon görev alan Tamer Tuna ve Ersun Yanal, Rus oyuncuyu her maçta sahaya sürdü. Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından ligde yardımcı antrenörlerin görev aldığı 2 maçta da tecrübeli oyuncu ilk 11'de yer aldı. Fedor Kudryashov, sadece ligin 5'inci haftasında oynanan Gaziantep FK maçının 80'inci dakikasında oyundan alınırken, diğer bütün maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu, ligde oynanan maçlarda 2509 dakika sahada kalırken, 2 sarı kart gördü. Rus oyuncunun bu sezon takımı adına gol ya da asisti bulunmuyor. Deneyimli oyuncu, 3 Türkiye Kupası maçında da 179 dakika sahada kaldı.

BOFFİN, 3 MAÇ KAÇIRDI

Akdeniz ekibinin tecrübeli kalecisi Boffin ise bu sezon oynanan 3 maçı kaçırdı. Tecrübeli kaleci sezonun ilk yarısında oynanan Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarını sakatlığından, ikinci devrede oynanan Kasımpaşa maçını ise kırmızı kart cezasından dolayı kaçırdı. 33 yaşındaki Belçikalı kaleci, bu sezon görev aldığı 25 maçta 2250 dakika sahada kalma başarısı gösterdi. Başarılı eldiven 11 maçta kalesini gole kapatırken, ağlarında ise 26 gol gördü. Tecrübeli kaleci, 3 sarı ve 1 kırmızı kart görürken, ligin 30'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

NURİ ŞAHİN TEK MAÇ KAÇIRDI

Kırmızı beyazlı takımın sezon başında sürpriz şekilde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Nuri Şahin de Antalyaspor'da göreve gelen teknik direktörlerin vazgeçilmezi oldu. 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, ligde oynadığı 27 maçta 3 asistlik performans sergiledi. Nuri Şahin, takımı adına bu sezonun ikinci yarısında oynanan Yukatel Denizlispor maçında sakatlığından dolayı forma giyemezken, kalan maçların tamamında 2200 dakika ter döktü. Başarılı oyuncu, ligde oynadığı 27 maçta 3 sarı kart gördü. Nuri Şahin, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 265 dakika sahada kalma başarısı gösterdi.

GENÇ OYUNCUDAN 1 GOL, 3 ASİST

Akdeniz ekibinin bir diğer vazgeçilmez oyuncusu ise 20 yaşındaki sağ bek Bünyamin Balcı oldu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla takdir toplayan defans oyuncusu, takımına ligde oynadığı maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu. Bünyamin Balcı, ligde oynanan 28 maçın sadece 3'ünü sakatlığından dolayı kaçırırken, 2169 dakika takımı adına yeşil sahada ter döktü. Genç oyuncu, 25 maçta sarı ve kırmızı kart görmedi. Balcı, 3 Türkiye Kupası maçında 182 dakika sahada görev alırken, 2 asistlik performans sergiledi.