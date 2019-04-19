Ersun Yanal 6 futbolcuyu uyardı

■ FENERBAHÇE'DE sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu Ersun Yanal’ı zor durma düşürdü. Alanyaspor deplasmanında cezalı Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Victor Moses’tan yararlanamayacak olan Yanal, oyuncularıyla yaptığı toplantıda oynayamayacak olanların yerine forma şansı bulacak isimlere hazır olun talimatı verdi.

ARTIK ÇIKIŞA GEÇMELİYİZ

■ TAKIM arkadaşlarının eksikliğini aratmamaları gerektiğinin vurgusunu yapan tecrübeli çalıştırıcı, “Fenerbahçe herhangi bir mazeretin arkasına saklanamayacak kadar büyük bir takımdır. Alanya’dan 3 puanla dönerek çıkışa geçmeliyiz” şeklinde konuştu. Yanal, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan Harun, Skrtel, Eljif Elmas, Dirar, Tolgay ve Neustader’i de kart konusunda uyardı

(Gunes)