Ersun Yanal: Antalyaspor'u yenmek kolay değil

DHA 17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki finalin basın toplantısında futbolculardan Lukas Podolski'yle birlikte açıklamalar yapan Yanal, "Uzun bir sezon yaşadık. 21 takımla ara vermeden, soluk almadan ligi bitirdik. En erken biten liglerden bir tanesiyiz. Oldukça yoğun bir maç trafiği vardı. Takımlar ve oyuncular çok yıprandı. Herkesin çok istediği finale geldik" dedi.

"Biz final için hazırız" diyen Yanal, "Zihinsel olarak da hazırız. Tarihimizde ikinci final ama tarih dündür, sonuç ise bugün. 5 yıl üst üste şampiyon olursunuz ama bir gün bir takım sizi sahanızda yener ve finali kaybedersiniz. Bütün oyuncularıma bu sezonki mücadelelerinden dolayı hepinizin önünde teşekkür ediyorum. Çok kısıtlı kadroyla oynadık. Oldukça problemli günler yaşadık ama takımı buraya getirdik. Futbolcularım için enerjisi yüksek bir maç olacak ama bu finali kazanmak için mücadele edeceğiz. Rakibimize, birbirimize saygı duyarak sahada en iyi skoru alıp finali kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ OYUNUMUZA ODAKLANACAĞIZ"

Ersun Yanal, "Biz kendi oyunumuzu rakibimize kabul ettirmeye çalışan bir takımız. Rakibimiz güçlü bir takım. Onlar da ligde zaman zaman sorunlar yaşadı. Biz de yaşadık. Tek maç var ve ya yeneceksiniz ya yenileceksiniz. Sonuç iki takımın sahadaki performansına bağlı Biz kendi oyunumuza odaklanıp kazanmak istiyoruz. Rakibimizin güçlü yanları var ama zayıf yanları da var" dedi. Türkiye Kupası'nda finale kadar gol yemeden gelen Antalyaspor'da Ersun Yanal, saha içinde stratejilerine sadık kaldıkları sürece hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

"ANTALYASPOR'U YENMEK KOLAY DEĞİL"

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın bu sezon yenemediği tek takım olan Antalyaspor'da Ersun Yanal, birçok maçı son anlarda kaybettiklerini belirterek, karşılarında hangi takım olursa olsun kendi futbollarını oynadıkları, mücadeleyi ortaya koydukları sürece Antalyaspor'u yenmenin kolay olmayacağını dile getirdi. Eksik futbolcuları olduğunu aktaran Yanal, ancak bunları eksik olarak görmediğini, eksik ruhla çıkmayacaklarını vurguladı. Rakibin şampiyon olmasının kendilerini ilgilendirmediğini kaydeden Yanal, rakipten çok kendilerine odaklandıklarını anlattı. Yanal, Beşiktaş'ın aynı statta üst üste ikinci maça çıkacak olmasıyla ilgili, "Saha aynı, zemin aynı, futbol aynı, seyirci yok; bizim için bir şey değişmiyor" yorumunu yaptı.