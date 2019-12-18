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Spor

Ersun Yanal: Bana ömür biçmeyin

Yanal, zirvenin 8 puan gerisinde kalınmasının ardından “Koltuğu sallantıda” haberlerine bu tepkiyi verdi ve “Sonuna dek görevimin başındayım. Fenerbahçe’yi elbirliği ile şampiyon yapacağız” dedi.

18.12.2019  00:13 - Güncelleme: 18.12.2019  00:13

FENERBAHÇE’NİN şampiyonluk yarışını etkileyecek maçta lider Sivasspor’a kaybetmesi ve zirvenin 8 puan gerisine düşmesinin ardından eleştiri okları Teknik Direktör Ersun Yanal’a çevrildi. Geçen sezonun 15. haftasında büyük umutlarla ve taraftarların yoğun desteği ile takımın başına getirilen Yanal’ın görevine son verilebileceği haberleri Sarı-Lacivertli hocayı kızdırdı.

PUAN FARKI KAPATILABİLİR

Yanal’ın görev süresi ile ilgili haberlere “Bana ömür biçmeyin” sözleriyle tepki gösterdiği ve “Liderin 8 puan gerisindeyiz ama daha ligin yarısı bile oynanmadı. Önümüzde daha uzun bir maraton var. Bu puan farkını kapatmak zor değil. Geçmişte örnekleri çok. Daha büyük farklar bile kapandı. Elbirliği ile Fenerbahçe’yi hak ettiği yere çıkartacağız ve sezon sonunda şampiyon olacağız” dediği öğrenildi.

DERBİ ÇIKIŞ MAÇIMIZ OLACAK

Öte yandan Yanal’ın antrenmanda oyuncuları ile bir görüşme yaptığı ve “Ligdeki tablo Fenerbahçe’ye yakışmıyor. Hele de geçen sezonun ardından büyük bir beklentinin yaşandığı bu sezonda daha iyi yerlerde olmamız gerekiyor. Bu duruma biz düştük, biz kurtulacağız. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Derbide alacağımız bir galibiyet bir anda ibreyi lehimize çevirir, bizim için çıkış maçı olur” dediği belirtildi.

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