Ersun Yanal Başakşehir'i mercek altına aldı

Çaykur Rizespor galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe'de gözler Medipol Başakşehir maçına çevrildi. Düşme tehlikesini hala atlatamayan sarı-lacivertliler, liderle oynayacağı karşılaşmada da 3 puandan başka sonuç düşünmüyor.

Teknik direktör Ersun Yanal zorlu deplasmanda istedikleri sonucu alabilmek için ekibiyle birlikte rakiplerini analiz etmeye başladı. Başakşehir'in eksik ve güçlü yönleri büyük ölçüde belirlendi.

İLK GOLÜ MUTLAKA BİZ ATALIM

Sarı-lacivertliler öncelikle ilk golü kendisi bulmaya çalışacak. Zira Başakşehir öne geçtikten sonra iyi kapanıp, çok zor gol yiyor. Rakibin hücumdaki etkili silahları Edin Visca (10 gol / 12 asist), İrfan Can Kahveci (4 gol / 5 asist) ve Mossoro'ya (2 gol / 2 asist) boş alan bırakılmayacak. Takımın beyni Emre Belözoğlu'na yakın markaj yapılarak rahat oyun kurması engellenecek.

Geçen sezon deplasmanda 2-0 kazanılan maç da radara alındı.

ŞOK PRES&BASKIN ATAK TAKTİĞİ

Aykut Kocaman o karşılaşmada akıllı bir taktikle topu rakibe bırakırken (yüzde 61'e 39), Başakşehir savunmasına 3-4 oyuncu ile rakip yarı alanda şok pres uygulamış ve başarılı olmuştu. Ersun Yanal'ın da benzer bir taktikle geride oyun kuran ve kaleci Mert Günok'u da pas trafiğinde kullanan rakibe yine aynı şekilde baskı uygulayıp, hataya zorlaması bekleniyor. Kapılan toplarla rakip defansta eksik yakalanacak ve gol bulmaya çalışılacak.

HAFTAYA DAMGA VURACAĞIZ!

Ersun Yanal, rakipleri Başakşehir maçıyla ilgili ise "Gelecek hafta zirveyi etkileyecek bir maç var. Damgamızı vurmalıyız. Yolda kervanı düzmek kolay değildir" dedi.

(Takvim)