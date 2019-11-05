23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7296
  • 6,3803
  • 277.166
  • 99959.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal: 'Başınız öne eğilmesin'

Ersun Yanal, kazanacakları bir maçı kaybettiklerini ancak bunun dünyanın sonu olmadığını söyledi ve ekledi: 'Sadece bir kaza yaşadık. Bunu telafi etme şansımız var. Başınız öne eğilmesin. Sezon sonunda şampiyon biz olacağız.'

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GÜNEŞ
 
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor mağlubiyetini yol kazası olarak değerlendirdi. Soyunma odasında oyuncularıyla konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı, “Kimse moral bozmasın” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Evet, kaybettik. Bu mağlubiyet bize yakışmadı. Camiamızı ve taraftarımızı üzdük. Bu mağlubiyetin sorumlusu siz değilsiniz; Benim... Elinizden geleni yaptınız. Birçok pozisyon kaçırdık. Olmayınca olmuyor. Canınızı sıkmayın. Bu dünyanın sonu değil. Sadece bir maç kaybettik.
 
ASIK YÜZ GÖRMEK İSTEMİYORUM
 
LİGİN uzun bir maraton olduğunun altını çizen Yanal’ın, “Önümüzde bu kaybı telafi etme şansımız var. Sakın ola ki moral bozmayın. Başınız öne eğilmesin. Evet, üzgünüz ama bu maçı burada bırakıp önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Camiamız bizden şampiyonluk bekliyor. Ve yine söylüyorum. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Yeter ki bu oyunumuzu devam ettirelim. Eksik yönlerimizi çalışıp gidereceğiz. Haydi şimdi herkesin yüzü gülsün. Asık surat görmek istemiyorum” dediği öğrenildi.
 
İNANIRSAK BAŞARIRIZ
 
YANAL’IN bu konuşması sonrasında soyunma odasında moraller yerine geldi. Hocasının ardından kaptan Emre Belözoğlu da takım arkadaşlarına seslendi. Emre, “Hocamızı duydunuz. Bu maç bizim için nazarlık olsun. Artık kaybetmek yok. Bu sondu. Eğer herkes inanırsa biz şampiyon oluruz. Aranızda inanmayan varsa söylesin. Ancak ben de hocamız gibi inanıyorum ve diyorum ki; ‘Şampiyon olacağız’ ve bunu hep birlikte bunu başaracağız” ifadelerini kullandı ve soyunma odasında biraz olsun moraller düzeldi.

Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ operasyonu

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

'Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi'

'Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi'

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Diplomalarını kiraya veriyorlar: 20 bin liraya kadar çıkıyor

Diplomalarını kiraya veriyorlar: 20 bin liraya kadar çıkıyor

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi

Firari bandocu askere 27 yıl sonra dava

Firari bandocu askere 27 yıl sonra dava
 

POPÜLER HABERLER

S-400´e karşı S-125! Hadefi tam isabet vurdu

S-400´e karşı S-125! Hadefi tam isabet vurdu

İnsanları ürküten bedenlerini bu hale getirdiler

İnsanları ürküten bedenlerini bu hale getirdiler

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA