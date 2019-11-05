GÜNEŞ

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor mağlubiyetini yol kazası olarak değerlendirdi. Soyunma odasında oyuncularıyla konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı, “Kimse moral bozmasın” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Evet, kaybettik. Bu mağlubiyet bize yakışmadı. Camiamızı ve taraftarımızı üzdük. Bu mağlubiyetin sorumlusu siz değilsiniz; Benim... Elinizden geleni yaptınız. Birçok pozisyon kaçırdık. Olmayınca olmuyor. Canınızı sıkmayın. Bu dünyanın sonu değil. Sadece bir maç kaybettik.

ASIK YÜZ GÖRMEK İSTEMİYORUM

LİGİN uzun bir maraton olduğunun altını çizen Yanal’ın, “Önümüzde bu kaybı telafi etme şansımız var. Sakın ola ki moral bozmayın. Başınız öne eğilmesin. Evet, üzgünüz ama bu maçı burada bırakıp önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Camiamız bizden şampiyonluk bekliyor. Ve yine söylüyorum. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Yeter ki bu oyunumuzu devam ettirelim. Eksik yönlerimizi çalışıp gidereceğiz. Haydi şimdi herkesin yüzü gülsün. Asık surat görmek istemiyorum” dediği öğrenildi.

İNANIRSAK BAŞARIRIZ

YANAL’IN bu konuşması sonrasında soyunma odasında moraller yerine geldi. Hocasının ardından kaptan Emre Belözoğlu da takım arkadaşlarına seslendi. Emre, “Hocamızı duydunuz. Bu maç bizim için nazarlık olsun. Artık kaybetmek yok. Bu sondu. Eğer herkes inanırsa biz şampiyon oluruz. Aranızda inanmayan varsa söylesin. Ancak ben de hocamız gibi inanıyorum ve diyorum ki; ‘Şampiyon olacağız’ ve bunu hep birlikte bunu başaracağız” ifadelerini kullandı ve soyunma odasında biraz olsun moraller düzeldi.