Ersun Yanal, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ın transferini istedi
Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal’ın istediği milli futbolcu için Beşiktaş ile kısa sürede masaya oturacak.
Teknik adam sorununu Ersun Yanal ile çözen Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarına hız verdi... Sarı-Lacivertliler ilk olarak Yanal'ın takımda görmek istediği Tolgay Arsan için girişimlerde bulunacak.
Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in Ozan Tufan- Tolgay Arslan takasını teklif edeceği belirtiliyor. Beşiktaş'ın bu formüle sıcak yaklaşacağı da gelen bilgiler arasında.
(Takvim)
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