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Ersun Yanal, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ın transferini istedi

Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal’ın istediği milli futbolcu için Beşiktaş ile kısa sürede masaya oturacak.

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Teknik adam sorununu Ersun Yanal ile çözen Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarına hız verdi... Sarı-Lacivertliler ilk olarak Yanal'ın takımda görmek istediği Tolgay Arsan için girişimlerde bulunacak.

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in Ozan Tufan- Tolgay Arslan takasını teklif edeceği belirtiliyor. Beşiktaş'ın bu formüle sıcak yaklaşacağı da gelen bilgiler arasında.

(Takvim)

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