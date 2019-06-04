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Ersun Yanal: Bir daha böyle bir sezon yaşanmayacak garanti veriyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geleceğe dair önemli açıklamalar yaptı.

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Takımı devre arasına yakın bir dönemde aldığı için istediklerini yapamadığının altını çizen Yanal, "Bazı şeyleri değiştirmek zaman alıyor. Bu süreçte yönetim tam desteğiyle hep arkamızdaydı. Takım kadrosu ile ilgili hedeflediğimiz bazı değişimleri yaptık. Ancak asıl işimiz bu dönemde... Fenerbahçe'nin çehresini değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

KENDİ BESTEMİZİ YAPACAĞIZ

Gelecek sezon için çok daha iyi bir tablo vadeden Yanal "Fenerbahçe bir daha böyle bir sezon yaşamayacak. Kendi adıma bunun garantisini çok rahat verebilirim. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım olacağız ve şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz. Transfer sezonu dahil, kendi bestemizi yapacağız ve ortaya çıkacak şarkıyı dinleyen herkes beğenecek. Buna inanıyorum. Taraftarımız da yeni şampiyonluk besteleri yapmaya başlasın" diye konuştu.

FENERBAHÇE HEP SAVAŞIR!

Futbol takımının öncelikle zihinsel olarak yaşadığı yıpranmayı atlatması gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Yeni sezon yeni başlangıçlar demek. Kısa sürede teknik heyet olarak takımı bu havadan çıkaracağız. Herkesin Fenerbahçe'nin düşmesini beklediği sezonu 6. bitirdiğimiz unutulmasın. Bu takım en kötü gününde bile yarışı bırakmaz. Taraftar, yönetim ve takım olarak kenetlenip, tarihin en güzel sezonlarından birine imza atacağız" ifadelerini kullandı.

(Sabah)

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