Ersun Yanal: Biz hakemle baş edemedik

DHA 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:50 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:51

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal rakibin hedefleri olduğunu, bu hedeflerine Sergen hoca ile birlikte yürüdüklerini ve çok da başarılı olduklarına vurgu yaparak, "Çok zor günlerden bugün geldiler. Ligin zirvesinde sezon sonuna kadar devam ettireceklerdir. Antalyaspor olarak transfer yasağı olan tek takımız. Bunun bize mutlaka dezavantajları var ama avantajları da var. Deneyimli oyuncularla genç oyuncuların kaynaşmasını önemli bir yol olarak düşünüyorum. Maalesef pandemi var. 21 takım var. Haftada iki maç, üst üste yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

"BUNLAR FUTBOLA YABANCI"



Çok yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını ve herkesin stresli olduğuna vurgu yapan Ersun Yanal, "Hepimiz gerginiz. Bu gerginlikler bizi zaman zaman farklı yollara götürüyor. Herhalde bugün bütün insanlarımızın pandemiden dolayı en büyük eğlencesi televizyonlardan maç izlemek. Değişik kurallar geldi. Kuralların başında en önemlisi VAR sistemi. Çok tartışıldı. Hala da tartışılmaya devam ediyor.

Hatalar oluyor. Hatalar olacaktır. Hatalar ile beceriksizliği ayırmak gerekiyor. Maalesef herkes bundan şikayet ediyor. Ben de şikayet ediyorum. Yeteneksizsen, eğer problem yaşıyor ve bunları defalarca tekrarlıyorsan bu stresli ortamda herkes üzerine düşeni yapmalı ve iyi durmalı. Bugün maalesef ben çok sinirlendim. Arkadaşlarım çok sinirlendi. Takım çok sinirlendi. Yayın organlarında bazı yazarlar oyunu eleştirebilir. Çok haklıdırlar.

Oyunun en güzel tarafı o. 'İki şut attın, gol attın' gibi eleştiriler. İstatistikler etek gibi. Nereye çekersen oraya gider. Bize diyorlar ki 'Bu gömleklik kumaş. Bundan palto giy'. Biz gömleklik kumaşa göre bir oyun benimsedik. Kimse kusura bakmasın. Bu oyunu oynamaya ve sonuç almaya devam edeceğiz. Bugün maalesef maçın önüne bazı şeyler geçti. Evet biz bugün kazabilirdik, kaybedebilirdik. Beşiktaş ile bazı oyunlarda baş edemeyebilirdik. Bazı bölümlerde biz daha iyi olabiliriz. Ki yaptığımız bazı dakikalar da oldu. Ama biz hakemle baş edemedik. Sistem hatalarla baş edemiyor. Maalesef büyük hatalar oluyor. Beşiktaş bizi yenemeyecek iddiasında değiliz. Hele biz bu işi çözemiyorsak. VAR'ı getirdik. VAR da sorunu çözemiyor. Bu sistem, bu iş bu adamlarla yürümüyor. Sanırım bunlar futbola yabancı."