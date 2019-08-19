5-0'lık maçı yorumlayan Yanal, "Fenerbahçe için güzel bir başlangıç, güzel bir gün. Takımımızın oyun iştahı ve keyfi bizim için önemliydi. Bu sene parolamız, söylemimiz şampiyonluk, bu bir yere oturmalı. Takım daha iyileşecek, tavan yapacak, daha iştahlı oynayacak. Eksiklerimiz var, her maçta bazı eksikler olackatır. Rakibimize saygı duyarak oynadık. Bugün ne bir bahanemiz, mazeretimiz olmadan Fenerbahçe'yi daha iyi oynatmak, mücadele ettirmek için vargücümüzle çalışacağız." dedi.

Ersun Yanal, takımının geçen sezon ile kıyaslanmasını isteyen soruya, "Geçen sezon ile bu sezon arasında şartlar ve koşullar daha dğeişik. Geçen sezonki koşulları Fenerbahçe yaşamaya alışık değil. Genetiğinde yok. Böyle bir problemle hiç karşılaşmamış. Geçen seneyle kıyas yapmak, konuşmamak gerekiyor. Biz çekincesi olmayan, beklentisi yüksek bir takım olmak zorundayız. Fenerbahçe'nin bütün oyuncuları bunu düşünüyor, buna konsantre oldu. Henüz yolun çok başındayız. Ayağımız yere basıyor. Ne yapacağımızı biliyoruz." cevabını verdi.

VOLKAN DEMİREL SÖZLERİ!

Ersun Yanal, beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler'den gelen, "Volkan Demirel'in devam etmesini istediğinizi biliyoruz. Futbolcu olarak devam etme şansı kalmadığı yönünde haberler var. Antrenör ekibinde görev alma ihtimali var mı?" şeklinde gelen soruya, "Sayın Başkanımız ve yönetimimizle paylaştığımız konu. Volkan Dmeirel bizim için içerideki problemimiz. Konuşma yeri burası değil. Volkan, Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncuydu. Fenerbahçe için kenara atılacak şahsiyet değil. Günü geldiği zaman çok net bir şekilde, kısa bir süre içinde açıklama yapılır." cevabını verdi.