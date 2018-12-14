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Ersun Yanal, Burak Yılmaz'ın transfer edilmesini istedi

Sarı lacivertlilerde ocak ayının transfer çalışmaları başladı.

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Müstakbel teknik direktör Ersun Yanal’ın yönetimden istediği ilk ismin Burak Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Yanal, takımın 17. sıraya kadar gerilemesinin en önemli nedeni olarak gol yollarındaki sıkıntıyı görüyor. Tecrübeli teknik adam bunu çözmek için de ligi çok iyi tanıyan ve son yılların en istikrarlı skorerlerinden biri olan Burak’ın alınmasını istiyor.

Gol krizini çözer

Burak Yılmaz, Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakıldı. 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde TFF’ye başvurarak, alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Eğer bu talep kabul edilirse, Burak boşa çıkacak. Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı büyük krizi, bonservis bedeli ödemeden çözme şansına sahip olacak.

Başkan da beğeniyor

Yıldız futbolcu, 2008-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ancak bekleneni veremeyince Gökhan Ünal’a karşılık Trabzonspor’a gönderilmişti. Burak, geçtiğimiz sezon Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 7 maçta 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Başkan Ali Koç’un, tecrübeli golcünün saha içi performansını çok beğendiği ve bu transfere sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

(Fanatik)

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