Ersun Yanal, Burak Yılmaz'ın transfer edilmesini istedi

Müstakbel teknik direktör Ersun Yanal’ın yönetimden istediği ilk ismin Burak Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Yanal, takımın 17. sıraya kadar gerilemesinin en önemli nedeni olarak gol yollarındaki sıkıntıyı görüyor. Tecrübeli teknik adam bunu çözmek için de ligi çok iyi tanıyan ve son yılların en istikrarlı skorerlerinden biri olan Burak’ın alınmasını istiyor.

Gol krizini çözer

Burak Yılmaz, Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakıldı. 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde TFF’ye başvurarak, alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Eğer bu talep kabul edilirse, Burak boşa çıkacak. Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı büyük krizi, bonservis bedeli ödemeden çözme şansına sahip olacak.