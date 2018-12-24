Ersun Yanal: Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar...

"2. yarıda hücum zenginliğimiz olan bir oyundu. Fenerbahçe'nin kendine güvenerek oynaması gerekiyor. Kısa süre içinde oyunu yükseltip sonuca bağlamak oldukça zor. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Fenerbahçe'nin bu tarz maçlarda skoru alması gerekiyor. Skoru bulabilirdik, çok rahat da bulabilirdik. Son vuruşlardaki eksiklik, bugün maçı kazanmamıza engel oldu. Fenerbahçe'nin bu tür oyunları kendi benliğiyle birleştirip oynaması gerekiyor. Fenerbahçe'nin istediği, hedeflediği oyunu kısa süre içerisinde anlayıp oynaması bizim için çok önemli.

"ÇOK FARKLI BİR FENERBAHÇE GÖRECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin ikinci yarıya daha farklı gireceğini söyleyen Ersun Yanal, "Önümüzde önemli bir ara var, bu arayı hepimizin çok çok iyi geçireceği kesin. 2. yarıda çok farklı bir Fenerbahçe ile, çok farklı bir vizyon ile sahada olacağımızı berabere göreceğiz. Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz. Hepimizin keyif aldığı bir Fenerbahçe izleyeceğiz." dedi.

"F.BAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ BURADA OLMAYI KABUL ETMEZ"

Puan durumuna 17. sırada olmalarıyla ilgili olarak Yanal, "Fenerbahçe şeklen buradadır, Fenerbahçe'nin büyüklüğü burada olmayı kabul etmez. Biz ruhen burada değiliz ve ruhen olmadığımız yerde, şeklen de olmayacağız. Devre arası oldukça zordur, problemlidir. Şeklen oyunumuzu değiştireceğiz." açıklamasını yaptı.

İŞTE YANAL'IN TRANSFER SÖZÜ

Transfer sorusuna Fenerbahçe'nin hocası, "Biz hedeflediğimiz oyuncuları alabilecek, büyük bir takımız." diyerek sözlerini noktaladı. (Sporx)