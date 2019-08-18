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Ersun Yanal: 'Dördüncü yıldızı takalım'

Ersun Yanal öğrencileriyle yaptığı toplantıda, “Transfer bizim işimiz değil. Bizim işimiz dördüncü yıldız. Gereken beceri ve yeteneğe sahipsiniz” sözleriyle yüklemesini yaptı.

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SON şampiyon hoca, yarım bıraktığı hikayeyi tamamlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon kötü sonuçlarla taraftarlarını çok üzen Sarı-Lacivertli takım, şimdi Ersun Yanal’ın önderliğinde şampiyonluğa hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam, pazartesi günü lige yeni yükselen Gazişehir maçı ile Kadıköy’de taraftarla buluşacak öğrencilerine, unutulmaması gerekenleri anlattı. Ve bu sezon alınacak şampiyonluğun, ‘dördüncü yıldız’ anlamına geldiği de vurgulandı.
 
SAHA DIŞININ BİR ÖNEMİ YOK
 
Yanal, transfer söylentilerinin çalışmalarda kesinlikle konuşulmamasını istiyor. Ersun Yanal, takımıyla yaptığı toplantının girişinde tatlı bir dille, “Bizim işimiz transfer değil arkadaşlar. Fenerbahçe’de forma giyen her futbolcu belli kriterleri zaten aşmıştır. Biz, sahanın içiyle ilgileneceğiz. Saha dışında kimin ne yaptığının da hiçbir önemi yok. Önemsediğimiz tek bir şey var; o da şampiyonluk” diye uyarıyı yaptı, şampiyonlukla ilgili bölüme geçildi.
 
TARAFTARIMIZI ANLAMALIYIZ
 
Dördüncü yıldızı kazanmayı istediği sezonun başında bileti kesilen Yanal, bu hikayeyi pekiştirmenin önemini de anlattı. Bu kısımda da, “Uzun süredir başarıya hasretiz. Bu kulübün genlerinde başarı vardır. Taraftarımızı da anlamalıyız. Tepkiler hep oldu, olabilir de. Haklılıkları var. Dördüncü yıldızı bu takım kazanmalı. Bu bize nasip olacak. Gereken beceri ve yetenek bizde var. Biz bunu yapabilecek bir ekibiz” şeklinde konuşma yaşandı.
 
Akşam
 
 

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