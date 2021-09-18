Ersun Yanal: Enteresan, unutulmayacak bir maç oldu

18 Eylül 2021 Cumartesi 22:01 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 22:01

Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş 'ı konuk eden Antalyaspor, 2-0 öne geçtiği maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

'SORUMLUSU TABİİ Kİ BENİM'



Maçı hep beraber kaybettiklerini vurgulayan Yanal, 'Devreye 3-0 girme fırsatı yakaladık. Üstün oynadık. Oyunu kontrol ettik. 2. yarıda 2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-1'ken bir pozisyon daha bulduk, 3-1 olabilirdi. Enteresan, unutulmayacak bir maç. Maçı hep beraber kaybettik, sorumlusu tabii ki benim.' dedi ve ekledi:

'O TEPKİYİ GÖSTEREMEDİK'



Oyuncularımızın maçı kazanmak için ortaya koyduğu mücadele ortada. Futbol, futbolun belki güzel tarafı bu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. 3-0, 3-1 yapabilirdik. 2 tane pozisyon var. 2. yediğimiz golden sonra o tepkiyi gösteremedik.