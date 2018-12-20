Ersun Yanal: Fenerbahçe asla eğilmez, çömelmez

İşte Ersun Yanal'ın maç sonu açıklamaları:

''FENERBAHÇE KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAR''

"Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar. Hangi maç olursa olsun, ister özel ister resmi olsun Fenerbahçe kazanmak için sahaya çıkar. Bugün de kazandık. İstediğimiz ve Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi oyun, geldiğimiz günden başladı. Erzurumspor maçının ilk 45 dakikası ve zaman zaman bugün gösterdik. Tabii ki eksiklerimiz var. Takım savunmasında sertliğimizi bir an önce ortaya koymak ve birlikte savunma yapmak için daha iyi önlemler almalıyız. Hep birlikte konsantre olmalıyız. Bunu çalışacak zamanımız da yok. Oyuncuların öz güvenini arttırmamız lazım. Erzurumspor maçının ikinci yarısı bizim güvenimiz için sarsıcıydı. 4. yıldız için iddialı ve herkesin güveneceği bir takım yaratacağımızdan hiç şüphem yok."

''PLANLARIMIZI AÇIK BİR ŞEKİLDE ANLATACAĞIM''

"Salı ve Çarşamba günü bir toplantı düzenleyeceğiz. Açık bir dille nasıl bir plan içinde olduğumuzu anlatacağım. Tüm taraftarlarımızı ve camiamızı bilgilendireceğim. İkinci yarıda hedefimizi, ne beklediğimizi anlatacağım. Planlarımızı yoğun bir şekilde oluşturuyoruz. Bu dil, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır bir dil olmalı. Özlediğimiz Fenerbahçe'yi getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu yıl, birkaç talihsiz olay yaşandı. Bir taraftarımız hayatını kaybetti, bir diğeri ağır yaralandı. Artık Fenerbahçe'nin arkasında kötü hiçbir şey kalmadı. İlerleyen zamanlara en iyi şekilde yöneleceğiz. Fenerbahçe çok büyük bir aile. Fenerbahçe'nin zorlukları olur ama Fenerbahçe asla eğilmez, Fenerbahçe asla çömelmez. Fenerbahçe başka bir boyuttur."

(Sporx)