Ersun Yanal: Fenerbahçe'de kimseyle iletişime geçmedim
Fenerbahçe'de hoca arayışları sürerken, özellikle taraftarın takımın başında görmek istediği Ersun Yanal ile henüz iletişime geçilmediği öğrenildi.
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beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler, Fenerbahçeli taraftarların takımın başına gelmesini istediği Ersun Yanal'la ilgili sıcak bilgileri paylaştı.
Yemeniciler'in verdiği bilgi şöyle;
”Ersun Yanal ile konuştum. Kendisiyle hiç kimse iletişime geçmemiş. Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağını şu an sadece Ali Koç ve belki Semih Özsoy biliyordur.”
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