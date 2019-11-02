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Ersun Yanal futbolcularını uyardı

Fenerbahçe’nin hocası, “Denizli ve Konya galibiyetleriyle iyi bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek için Kayseri’den galibiyetle dönmemiz şart. Herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyorum” diye konuştu.

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STAR

SÜPER Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak şu ana kadar istediği futbolu tam olarak sahaya yansıtamayan Fenerbahçe’de topçulara yarınki İstiklal Mobilya karşılaşması için Ersun Yanal’dan uyarı geldi. Sarı-Lacivertliler’in hocası, dünkü idmanda takımıyla yaptığı toplantıda, “Ligde Denizli ve Konya galibiyetleriyle iyi bir çıkış yakaladık. Türkiye Kupası’nda da Tarsun İdmanyurdu’nu yenerek tur atladık. Bu havayı sürdürmemiz gerekiyor. Kayseri deplasmanında hata istemiyorum” dedi.

GÜCÜMÜZÜ RAKİBE HİSSETTİRMELİYİZ

Sezon başında olduğu gibi ikinci kez üst üste 2 galibiyet aldıklarına dikkat çeken Yanal, “Şimdi bu seriyi 3’e çıkarma zamanı. Rakibimiz Kayserispor her ne kadar ligin dibine demir atsa da hafta başında teknik adam değişikliğine gitti. Bu yüzden bizi yenerek yeni bir sayfa açmak isteyeceklerdir. Buna asla izin vermememiz gerekiyor. 90 dakika boyunca herkes sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeli. Şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi bütün rakiplere hissettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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