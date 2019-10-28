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Ersun Yanal galibiyet sonrası rakiplere mesaj yolladı

Fener’in hocası, “Rodrigues, Moses, Hasan Ali ve Isla takıma katıldı. Kanat oyuncularımızın performansı oyunun gidişatını belirledi. Yürüdüğümüz yolda ayak sesi hissettirdik. Taraftar bizi nereye çağırırsa oraya gideriz” diye konuştu.

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STAR

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5-1’lik Konyaspor galibiyeti sonrası zirve yolundaki rakiplerine mesaj yolladı. Sarı-Lacivertliler’in hocası, “Konya karşısında oynadığımız oyunla, tam takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi tüm taraftarlarımıza gösterdik. Kanat oyuncularımızın katkısıyla yürüdüğümüz yolda ayak seslerimizin hissedilmesini sağladık” dedi.

OZAN GEÇMİŞİN ACISINI ÇIKARIYOR

Yanal şöyle konuştu: “Sert savunma yapabilen bir takımla oynadık.Rodrigues, Moses, H.Ali ve Isla takıma katıldı. Onlar dönüp form tuttukça ne kadar etkili olacağımızın mesajını verdik. Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci’nin oyunun her iki yönünü oynaması bir avantaj. Ozan, kaybettiği seneleri tamamlayacak. Kanatlarımız oldukça, takımımıza katıldıkça alternatiflerimiz artıyor. Skora katkı yaparken, pozisyon vermeden oynuyorlar.”

TARAFTARIN İSTEDİĞİ FUTBOL VAR

“30 yıldır bu işin içindeyim, hiç görmediğim sakatlıklarla karşılaştık. Biz bir yolda yürüyoruz. Takımımız tamamlandıkça, Fenerbahçe’nin ayak seleri nereye koştuğunu gösteriyor. Taraftarın desteği muhteşem. Biz oyuna odaklanıyoruz ve taraftarımızın da bu tavrı, bundan kaynaklanıyor. Onların istediği bir mücadele var sahada. Taraftar bizi nereye çağırırsa biz oraya gideceğiz. Onların da coşkusuyla daha iyi oyunlar oynayacağız.”

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