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Ersun Yanal gelirse Volkan Demirel ve Ozan Tufan geri dönecek

Ersun Yanal ile yapılan görüşmelerin ardından gözler kadro dışı futbolculara çevrildi.

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Ersun Yanal ile yapılan görüşmelerin ardından gözler kadro dışı futbolculara çevrildi. Dereağzı’nda çalışmalarını sürdüren kadro dışı futbolculardan iki isim öne çıktı.

Kaptan Volkan Demirel ve Ozan Tufan, Yanal’ın göreve gelmesi halinde yeniden takıma dönüş şansına çok yaklaşacak. Volkan ile 2013-14 sezonunda şampiyon olan Yanal, Ozan Tufan’ı da hem milli takım görevinden hem de Bursaspor günlerinden beri çok iyi tanıyor. Tecrübeli teknik adam ayrıca Trabzonspor’da görev yaptığında da Aatif Chahechouhe’yu transfer etmek istemişti. Faslı yıldız için de yeni bir şans olması ihtimaller arasında duruyor.

Tek yolu kapalı olan isim ise şu anda Nabil Dirar gibi. Dirar, menajeriyle beraber Belçika ve Fransa’da kulüp ararken, ilk tercihinin ocak ayında transfer olacağı belirtiliyor.

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