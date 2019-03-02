Ersun Yanal: Hakemleri yönetecek farklı bir grupla yola çıkıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-2 kazandıkları Rizespor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Ersun Yanal'ın değerlendirmeleri:

"Rakibimizi kutluyorum. Son 3 maçta 119 koşmuşlardı. Atlet, organize bir takım. 6 maçta 5 galibiyet almış bir takım. Özgüveni artan, iyi oynayan bir takım. Biz de Beşiktaş maçında iyi oyun, iyi bir geri dönüş vardı. Sürekli bu oyunu oynamak, özgüveni kazanmak, takım olmak gibi sorunlarımız vardı. Bir sarmalın içerisindeydik. 3 puanı aldığımız için mutluyuz ama oyunu eleştirecek çok yön var. Ucundan, neresinden yakalarsanız eleştirilecek yerler var."

"DAHA FARKLI OYUNLAR GELECEK"

"Beklentilerin daha farklı olduğunu da biliyoruz. Fenerbahçe birkaç hafta böyle 3 puanlar alınca çok daha farklı oyunlar oynayacağını da biliyorum. Taraftarımız, taraflı tarafsız herkesin takdirini de biliyorum. Bugün sadece 3 puan."

"UMARIM HAKEMLER ARTIK TOPARLAR"

"Tartışılacak çok şey var, hakemleri tartışmak istemiyoruz. Rizespor da, biz de tartışacağız ama bu konuyla ilgilenmek istemiyoruz artık. Hakemleri yönetecek farklı bir grupla yola çıkıldı. Umarım, hakem takımlarını toparlarlar artık. Hakemlerimize ve onlara destek olmalıyız. Bizim ve rakibimiz lehine, aleyhine hakemler hata yapacak. Önemli olan sonucu etkilemesin.

Rizespor, bize baskı kurup top kayıpları yaşattı. Bizim yakaladığımız kritik pozisyonlar var. Bir adım öne geçsek, topu oradan çıkarsak lehimize dönecek ama rakibin lehine döndü. Bu sonuçlarla beraber oyunun da pekişeceği günlerin çok uzak olmadığını düşünüyorum."