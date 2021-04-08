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Spor

Ersun Yanal: Her şeyi tekrar düzeltecek güçteyiz

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a sahasında 4-2 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal maç sonu konuştu.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 00:40 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 00:40
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Ersun Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımlarının bugünkü performansının uzun süredir sergiledikleri oyunun dışında olduğunu ifade eden Yanal, özellikle mücadelenin ilk dakikası, ikinci yarının başı ile taçtan gelişen atakla kalelerinde gördükleri gollerin performanslarını olumsuz etkilediğini anlattı.

Yanal, her şeyi tekrar düzeltecek güçte olduklarını vurguladı.

Kırmızı-beyazlı ekip olarak ligde gelecek haftadan itibaren gerekeni yapacaklarını ve oyuncularına güvendiğini dile getiren Yanal, "Yine yaptıklarımızı yapabilecek bir takımımız. Önümüzdeki maçlarda eski ayarlarımıza geri dönmeliyiz. Bunu yapabilecek bir takım var. Bunu daha önce yaptılar. Biz karakterleri yüksek, duruşu iyi olan bir ekibiz." diye konuştu.

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