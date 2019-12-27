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Spor

Ersun Yanal: Herkesin kulağını tıkayıp, sahaya odaklanmasını istiyorum

Ersun Yanal, idman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş maçındaki mücadelelerinden dolayı bir kez daha tebrik ettiği futbolcularına Rizespor sınavının önemini anlattı.

27.12.2019  13:51 - Güncelleme: 27.12.2019  13:51

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü idman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı.

Yanal, Beşiktaş maçındaki mücadelelerinden dolayı bir kez daha tebrik ettiği futbolcularına Rizespor sınavının önemini anlattı.

'BU 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ'

Sarı-lacivertlilerin hocası, sözlerine şöyle devam etti:

"Kaybettiğimiz maçlardan sonra olduğu gibi kazandığımız maçlardan sonra da bir şekilde eleştiriliyoruz. Herkesin kulağını tıkayıp, sahaya odaklanmasını istiyorum. Deplasmanda 4 haftadır galibiyet sevinci yaşayamadık. Rize karşısında alacağımız 3 puan bu açıdan da çok önemli olacak. Rakiplerimizin de puan kaybetme ihtimalini düşünürsek, Rize karşısında alacağımız galibiyetle ikinciliğe kadar çıkabiliriz. Bu da ikinci yarı öncesi rakiplerimize ciddi bir mesaj olacaktır."

(Takvim)

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