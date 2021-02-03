Ersun Yanal: Hiç memnun değiliz!

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:58 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 18:58

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, stat zemininin problemli olduğuna dikkat çekti. Yanal, "Zemin kötü, zeminden çok çekiyoruz. Hiç memnun değiliz. Antalya'ya 1,500 takım geliyor, onların zemini güzel ama bizim zemin problemli. Alt yapı problemi var, onlar giderilirse, dünyanın en güzel zemini olur. Kırılganlık vardı, bu direnci arttırmak gerekiyordu. 6 maçta 2 puan ortalaması yakaladık. Bunun üstüne de çıkabiliriz. Transfer tahtası kapalı olan tek takımız. Gençleri doğru zamanda vitrine çıkarırsak, Antalyaspor ve Türk futbolu kazanacak." dedi.