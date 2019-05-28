Yanal, transfer konusunda çalışma arkadaşlarını yurt içi ve yurt dışı olarak ikiye ayırmış durumda. Deneyimli isim, iç pazarda iki isme öncelik verdi. Ersun Yanal, Rize’nin golcüsü Vedat Muriqi ve Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kahveci’nin takıma kazandırılmasını istiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

F.Bahçe yönetimi, Rize Başkanı Hasan Kartal ile görüşmelerini sürdürüyor. Rize, bonservis bedeli olarak 5 milyon euro istiyor. 25 yaşındaki golcü oyuncunun 2020 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. İrfan’ın ise Başakşehir ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var. F.Bahçe Başakşehir’den Mert Günok, Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Visca ile de ilgileniyor. Görüşmeler devam ediyor.

(Akşam)