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Ersun Yanal: İkisinden de memnun değilim

Alanyaspor maçında Jailson'un yaptığı hata üzerine eleştiri oklarını üzerine çeken Ersun Yanal, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'dan memnun olmadığını belirtti.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Elinde Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz gibi orijinal stoperler olmasına rağmen Jailson’u defansta kullanan Ersun Yanal, dün akşam alınan mağlubiyetten sonra topa tutulurken, tecrübeli teknik adamın iki futbolcudan da memnun olmadığı hatta Ankaragücü maçında yine Jailson’a şans verebileceği belirtildi.
 
SERDAR VE SADIK'IN TOPLA ÇIKIŞLARI KÖTÜ
 
4 haftadır Zanka’nın partneri olan ve Alanyaspor maçında büyük bir hata yaparak takımını geriye düşüren Jailson üzerinden tepki gören Ersun Yanal’ın durumu Ali Koç’la paylaştığı öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın başkana ‘Serdar ve Sadık’ın topla çıkışları iyi değil, dağınık futbolcular Jailson onlara göre topu daha iyi kullanıyor bana defanstan orta sahaya topla iyi çıkabilecek bir stoper lazım bunun için Jailson’u stoper oynatıyorum’ dediği ifade edilirken yaptığı hatadan dolayı büyük üzüntü yaşayan Brezilyalı oyuncunun hocası ve takım arkadaşlarından özür dilediği belirtildi.
 
Bursaspor’la oynanan hazırlık maçında Serdar Aziz’in yaptığı hata üzerine Jailson’da ısar eden Yanal’ın Luiz Gustavo alternatifi de bulunurken, Ankaragücü maçında Zanka – Rami ikilisinin de görev alabileceği kaydedildi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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