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Ersun Yanal kaleci transferi isterken İngiliz basını Asmir Begovic'i Sarı-Lacivertlilere yazdı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal kaleye kesinlikle takviye yapılmasını isterken Sarı-Lacivertliler Asmir Begovic'e kancayı taktı.

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Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken transfer listesini şekillendiren Ersun Yanal'ın kaleye kesinlikle bir takviye istediği iddia edildi. Buna göre Fenerbahçe kaleci mevkisine Premier Lig'den transfer yapacak.

Sözleşmesi bitecek Volkan Demirel ve mukavelesi feshedilecek olan Carlos Kameni ile yollarını ayıracak sarı-lacivertlilerin Bournemouth kalesini koruyan Asmir Begovic'le ilgilendiği iddia edildi.

İngiliz Daily Star, Premier Lig ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Boşnak file bekçisinin gelecek sezon için Fenerbahçe'ye imza atabileceğini ileri sürdü.

Bournemouth Teknik Direktörü Eddie Howe ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kulüpten ayrılmak istediği belirtilen 31 yaşındaki oyuncu için Olympiakos'un da devrede olduğu ifade edildi.

62 kez Bosna Hersek Milli Takımı'nın kalesini de koruyan tecrübeli file bekçisi, kariyerinde La Louviere, Portsmouth, Macclesfield, Yeovil, İpswich, Stoke City ve Chelsea formaları da giydi.

24 MAÇTA 47 GOL YEDİ

Hocası ile yaşadığı sorun nedeniyle son haftalarda forma giymeyen Begovic, Premier Lig'de bu sezon 24 maça çıktı. 31 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmalarda 47 gol yerken, 5 maçta kalesini kapadı.

Begovic iki sezondur formasını giydiği Bournemouth ile yol ayrımında.

(Fotomaç)

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