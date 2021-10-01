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Spor

Ersun Yanal: Kazanabileceğimiz bir maçtı, kaybettik

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal maç sonu konuştu.

1 Ekim 2021 Cuma 23:21 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 23:21
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Süper Lig'in 8'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maça ellerindeki kozları oynayarak kontrollü başladıklarını belirterek, "Rakibi her yerde tuttuk. İstediğimiz gibi hücum yaptık. Ama sürpriz bir gol, tartışılan, tartışılacak olan, anlamlandıramadığımız, anlam veremediğimiz bir gol. Bu bizi disiplinden uzaklaştırdı ve bir süre dağınıklığı toplamak için fazlasıyla mücadele ettik. Oyuncu atılabilirdi. Futbol dışında oyunun dengesini toparlamak ve geri dönmek için fazlasıyla mücadele ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

İkinci yarıda toparlandıklarını sözlerine ekleyen Ersun Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Oyuna geri döndük ve iyi oynamaya başladık. Gol kaçırdık, rakibe üstünlük kurduk. Bu üstünlükte oyunun bir bölümünde iki oyuncunun kavgası ve tartışması çıktı. Kazandığımız disiplini o an geri iade ettiğimiz düşünüyorum. Maalesef futbolun artılarını burada konuşmak mümkün olmuyor. Yine bugün futbolun önüne geçen birtakım hadiseler meydana geliyor. Bunları nasıl toparlayacağız, nasıl düzelteceğiz? Yetenek seçiminde hata yapmayacağız. Yetenek seçimlerinde torpil yapmayacağız. Yetenek seçeneklerinde maalesef yaptığımız hatalar sadece bize değil, Türk futboluna pahalıya mal oluyor. Kazanabileceğimiz bir maçtı, kaybettik. Onun için çok üzüldük."

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