Ersun Yanal kazanan 11'i bozmayacak

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolcular Seradar Aziz ve Tolgay Arslan, tamamen sağlıklı duruma geldi.

Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'in performansından son derece memnun kaldı. Bu nedenle sakatlık olmadığı sürece kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Fakat hafta boyunca antrenmanlarda ekstra performans gösteren bir oyuncu olması halinde, tecrübeli teknik adam kadroyu yeniden şekillendirebilir.

(Fanatik)