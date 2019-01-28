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Ersun Yanal: Kazanmamayı alışkanlık haline getirirsek her şey farklı olur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal 3 puanı değerlendirirken yeni transfer Moses hakkında da konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Ersun Yanal, ''Bir süreç yakalamak zorundayız. Bu da Fenerbahçe'ye yakışan bir hedef olmalı. Bugün sadece ilki başladı. Kazanmamayı alışkanlık haline getiren bir takım konumundan kazanmayı alışkanlık haline getirirsek her şey çok farklı olur'' ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Moses hakkında da konuşan Yanal ''Victor Moses henüz bizimle bir antrenman yaptı, katkıları olacak. Fenerbahçe'nin hedefleri sadece şampiyonluk değil çok daha büyük. Bugünkü hedef ise sadece kazanmak değil hak ederek kazanmaktı'' dedi.

(Sporx)

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