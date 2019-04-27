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Ersun Yanal: Kırmızı kart sonrası tutumuz övülebilir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor ile son saniyede attıkları golün ardından 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

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Maç ile ilgili görüşlerini aktaran Yanal, "Teknik yorum ve hakem olarak iki başlığa maçı ayırmalıyız. Hiçbirimiz bu sonuca sevinmedik, hatta üzüldük. Sadece 10 kişi kaldıktan sonra oyuncuların tutumunu övebiliriz. Oyunu sonuna kadar bırakmamalarını övebiliriz. Fenerbahçe bunları aşacak, bunlar kalmayacak" dedi.

"FENERBAHÇE BU TAVRI HAK ETMİYOR"

Hakemlerle ilgili problemleri olduğunu söyleyen teknik adam, "Fenerbahçe bunlara alışık değil, bu pozisyonda oynamaya alışık değil. Bizim Kayserispor maçıyla MHK değişti. Fenerbahçe bu kadar kolay ve hızlı yıpratılacak takım değil. Bu kadar kolay çıkan kartları ve ortaya konan tavrı hak etmiyor. Bu kartlar geleneksel hale geldi" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLAR HAKEMLER İÇİN AÇIKLAMA YAPACAK"

Hakemlerle ilgili bir açıklama yapacaklarını söyleyen antrenör, "Yarın büyük ihtimalle medya bölümündeki arkadaşlarımız bu hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapacaktır" diye konuştu.

BASIN TOPLANTISINDA SORU ALMADI

Öte yandan Ersun Yanal, basın toplantısında soru almayacağını belirtti ve bunun üzerine bazı basın mensupları da toplantıyı terk etti.

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