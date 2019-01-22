Ersun Yanal Koeman'ı aratıyor

KANARYA bu sezon üçüncü teknik direktörü ile yola devam etmesine rağmen kötü gidişe son veremedi. Sezona Cocu ile başlayan, ardından Koeman ile devam eden Fenerbahçe son olarak da Ersun Yanal’a takımı emanet ederken, değişen fazla bir şey olmadı. Tecrübeli teknik adamın ikinci defa Fenerbahçe’ye gelişiyle yakalanan olumlu hava da alınan kötü sonuçların ardından dağıldı. Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında deplasmanda Giresunspor’u 5-2 yendiği karşılaşma Yanal’ın takımıyla kazandığı tek galibiyet olurken, Ersun Hoca’nın ikinci döneminde toplam 5 resmi maçta Sarı-Lacivertliler ayrıca 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyet elde ettiler. Yanal’dan önce takımın başında yer alan Koeman ile Sarı-Lacivertli takım 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Yanal, Koeman’ın gerisinde kalırken, Cocu ise bu sezon Fenerbahçe’nin en kötü başlanıç yapan ismiydi. Kanarya, onun döneminde 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı.