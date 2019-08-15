Uzun süredir gündemde olan Luiz Gustavo konusunda kulübü Marsilya ile bonservis pazarlıklarına devam eden sarı lacivertliler, Fernandinho için de nabız yoklamaya başlamıştı.

Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği 34 yaşındaki Fernandinho ile sportif direktör Comolli'nin temasa geçtiği iddia edilmişti.

Gündemdeki diğer isimlerin üstünü çizen Yanal'ın, iki Brezilyalı ön liberodan birinin kısa süre içinde yakıma kazandırılması için ısrarcı davrandığı öğrenildi.

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