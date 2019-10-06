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Ersun Yanal mağlubiyetin nedenini buldu

Antalyaspor'dan aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Kadıköy'deki 15 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal hedefteydi.

  • Sabah
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Kanatlarda Ozan ve Tolga ile başlamasının hata olduğu yönünde eleştirilen Yanal, mecburiyetten böyle bir yol izlemek zorunda kaldığını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, kurmaylarıyla yaptığı maç değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
 
DIRAR SOL BEK OYNAYINCA ETKİ YAPAMADI
 
"Rakıbimiz kendi sahasında çok iyi kapandı. Biz bu savunmayı ancak çizgiye inerek açabilirdik. Antalyaspor'un dengesini bozabilmek için bu gerekliydi. Ancak Victor Moses, Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım gibi kanat özelliği olan üç oyuncumuzdan yoksun mücadele ettik. Dirar da sol bekte olduğu için kanatlarda gerekli etkiyi gösteremedi. Sakatlıklardan kaynaklanan eksikleri en çok bu karşılaşmada hissettik."
 
İSABET SIKINTISI!
 
Fenerbahçe, Antalyaspor'a yenilmesine rağmen oyunun her yönünde rakibinden üstündü. Ancak orta isabeti konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sahadan puansız ayrıldı. Rakip ceza sahasına 42 orta gönderen Kanarya, bunların sadece 11 tanesinde isabet sağlayabildi. Yüzdenin düşüklüğü pozisyon sayısının az kalmasına sebebiyet verdi. Yüzde 75 topa sahip olan, 44 kez ceza sahasında topla buluşan, yüzde 86 pas isabeti tutturan Fenerbahçe, rakibe giden ortalar nedeniyle sürpriz bir mağlubiyet yaşadı.

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