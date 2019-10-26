18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal: Ne kadar hızlı olabileceğimizi gösterdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ersun Yanal, galibiyetle ilgili olarak "Fenerbahçe'nin eksikleri döndükçe, özellikle kanat eksikleri, ne kadar hızlı oynayacağımızın mesajını verdik. Oynadığımız oyunda kanat oyuncuların etkisini bir kez daha gördük ve bu mesajı taraftarımıza verdik. Taraftarın bizi doğru anlayacağı ve daha çok destekleyeceği günler başlayacak. Bu mesaj için mutluyuz." dedi.

Taraftarın desteğiyle ilgili konuşan Ersun Yanal "Fenerbahçe taraftarının tavrı, bu camianın ne kadar büyük ve güçlü olduğunu gösteriyor. Taraftarımızla, camiamızla, kenetleneip yürdüğümüzde, önümüzde hiçbir engelin duramayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan´a özel klip

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Genetik bozuklukların tedavisinde yeni umut

Genetik bozuklukların tedavisinde yeni umut

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

Kadıköy'de gol yağmuru

Kadıköy'de gol yağmuru

Prof. Dr. Karatay: Altından daha değerli

Prof. Dr. Karatay: Altından daha değerli

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan´a özel klip

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan´a özel klip

Dünyada 26'ncı seçilmişti! Burada yiyen bir daha vazgeçemiyor

Dünyada 26'ncı seçilmişti! Burada yiyen bir daha vazgeçemiyor

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde 'fırtına' tatbikatı

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde 'fırtına' tatbikatı

Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm sürdüğü yerler

Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm sürdüğü yerler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA