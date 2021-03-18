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Spor

Ersun Yanal: Oyuncularımız çok enteresan bir hikaye yazmakla meşgul

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal maç sonrası konuştu. Yanal oyuncularının finali hak ettiğini söyledi.

AA18 Mart 2021 Perşembe 00:27 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 00:27
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Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularını performanslarından dolayı kutladığını belirtti.

Antalyaspor'un 21 yıl aradan sonra ikinci defa Türkiye Kupası'nda finale yükseldiğine işaret eden Yanal, "Oyuncularımız bu zorlu süreçte gol yemeden maç kazanarak finali hak etti. Zorlu bir dönemdeyiz. Pandemide çok yoğun maç oynamak, eksik oyuncularımızın, transfer yasağının olması bizi zorladı. Oyuncularımız çok enteresan bir hikaye yazmakla meşgul. Bence de güzel bir hikaye yazıyorlar. 15 maçlık yenilmezlik serimizi Alanya'da bitirdik. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz." diye konuştu.

Final maçının yanı sıra ligin sonuna kadar oyun disiplinine bağlı bir şekilde oynamaya devam edeceklerini aktaran Yanal, en büyük takdiri oyuncularının hak ettiğini kaydetti.

Futbolcularından kalan maçlarda da aynı performansı beklediğini belirten Yanal, final maçı için önlerinde zaman olduğunu ve bugünün tadını çıkaracaklarını vurguladı.

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