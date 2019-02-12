Ersun Yanal: Oyunumuzu bütün takımlara kabul ettireceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit'i 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçta ciddi bir üstünlükleri olduğunu kaydeden Yanal, "Sanırım Zenit ilk kornerini 60'ta kullandı. O dakikaya kadar rakibe göre pozisyonlarımız çok fazlaydı. Bu arada Harun'a iş düştü ve bu özelliğinden faydalandık. İki devreli bir maç, şimdi ona gideceğiz. Oyuncuların tepkisini olumlu buluyorum. Moses ve Valbuena iyiydi. Diğer oyuncularımız da oldukça iyi ve arzuluydu. Takımın gidişini iç sahada ve dış dahada eşitlemeliyiz" dedi.

Hakemin performansına dikkat çeken deneyimli hoca, "Gördüğünüz gibi hiç hakem konuşulmadı, gergin bir ortam yaşanmadı. Sadece futbolu konuşuyoruz. Çünkü kurallar var ve kurallar çok net. Kimse itiraz etmedi. İki takım için de keyifli bir oyundu. Tartışılacak bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

"OYUNUMUZU BÜTÜN TAKIMLARA KABUL ETTİRECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Ersun Yanal, "Deplasmanlarda daha iyi oynamalıyız. Kendimizi bu konuda eleştiriyoruz ve bunları oyuncularla da paylaşıyoruz. Bu arada muhteşem bir taraftar desteğiyle oynuyoruz, taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Fenerbahçe güçlü bir takım. Zenit'in gücüne saygı duyuyoruz ama Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlar lider olabilir ama biz daha kaliteli de oynayacağız. Oyunumuzu bütün takımlara kabul ettireceğiz" diye konuştu.

Lig maçlarına da bu performansı taşımaları gerektiğini vurgulayan çalıştırıcı, "Hedefimiz tur atlamak ve güven kazanmak. Bunu da lig maçlarına kazanmak. O özgüveni kazanmalıyız, doğru olan bu. İki pozisyon verdik, birini Isla kesti, biri penaltı oldu. Savunmada daha sertleşmeliyiz. Yavaş yavaş takım olarak iyi savunma yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sakatlanan Tolgay için konuşan antrenör, "Tolgay Arslan'ın durumu yarın belli olacak. Zaten bu hafta cezalı. Bir sonraki maça yetişebilir ama yarın netlik kazanacak. O bölgede Miha Zajc geliyor. Ayew oynayabilir, Valbuena oynayabilir. Umarım onlara da fırsat verir ve Fenerbahçe'yi en iyi yerlere götürürüz. Yakın zamanda kimse Fenerbahçe'nin ligdeki bu durumunu hatırlamayacak." mesajını verdi.