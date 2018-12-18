Ersun Yanal resmi sözleşmeyi imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktör Ersun Yanal için basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında başkan Ali Koç da yer aldı. Sarı-lacivertli takımla ilgili flaş açıklamaların yapıldığı basın toplantısının sonunda Ersun yanal ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

"EN KÖTÜ SENARYOYU YAZIN DESEYDİK..."

Başkan Ali Koç, basın toplantısının başında "Pozitif duygular ile bu basın toplantısına başlamak isterdik ancak olmadı. Hocamızın sesi biraz kısık ve onu bugün fazla yormayacağız, kısa bir süre içerisinde kendisi daha kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyecek. 16. hafta itibarıyle hiç istemediğimiz, tahmin etmediğimiz bir durumdayız. Sezon başına dönersek 16. hafta itibariyle en kötü senaryoyu yazın desek, kimse bu durumu yazamazdı. Erzurum maçında olduğu gibi, 5-0, 6-0 kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Formsuzluk, dayanıksızlık, transfer yanlışları gibi şeyler ile Fenerbahçe'nin bu durumunu anlatmak hayatın olağan akışına aykırı. Bu işe nasıl girdiysek bu işten de öyle çıkacağız. Bugünün değil, yarının tohumlarını ekmek için işe başladık" açıklamasını yaptı.

"AĞZINIZLA KUŞ TUTSANIZ, FUTBOLDA BAŞARI YOKSA..."

Futbol takımının başarısız sonuçlarının tüm planlamayı etkilediğini söyleyen Ali Koç, "Kulübümüzün faydası için pek çok yeniliği hayata geçirdik ancak top çizgiyi geçmediği sürece bu durum her şeyin önüne geçiyor. Tüm güzellikleri ortadan kaldırıyor. Geleceği inşa etme konusunda bizim motivasyonumuzun da önüne geçiyor, günlük işlere odaklanmak zorunda kalıyoruz. Bugün olumsuz tablo var ancak bir yandan da çok önemli işlere imza atılıyor. Biz büyük bir camiayız, 9 branşta rekabet ediyoruz, Fenerbahçe dediğiniz zaman aklınıza pek çok şey geliyor. Bu camiaya hizmet eden herkes ağzıyla kuş tutsa, futbolda başarı gelmediği zaman diğer her şey göz ardı edilebiliyor. Futbolcularımıza da bunu anlattım. Harcanan bütün emeklerin karşılığı ancak futbolda alınan sonuçlar itibariyle alabiliyoruz" açıklamasını yaptı.

"COCU CİDDİ BİR İNDİRİM YAPTI"

Phillip Cocu'nun görevden alınması ve sonrasında yaşananları anlatan Ali Koç, "Sezon başında bir sistem değişikliğinden bahsettik, bazı oyuncular gitti ve FFP'den dolayı elimiz kısıtlıydı. Maçlar başladı ve istediğimiz sonuçları alamadık, 10. hafta itibarıyle hoca değişikliğine gittik. Sayın Cocu'ya da hizmetleri için teşekkür ediyorum, yollarımızı ayırırken de harika bir tutum gösterdi. Ayrılış rakamlarının hiçbirisi söz konusu değil. Cocu'nun Türkiye'de olmasının sebebi, Ocak ortasına kadar ailesi ile beraber Türkiye'de zaman geçirmek istemesiydi. Ayrılış şartlarımız zaten belliydi. Hiçbir zaman 3 yıllık tazminat söz konusu değildi, tazminatı 1 yıllıktı ve Cocu bu tazminatından da ciddi bir indirim yaptı. İnanıyorum ki Cocu ileride çok büyük başarılara imza atacaktır. Daha sonra Koeman ile devam ettik, takımı biliyordu. Yeri gelmişken sayın Koeman'a da teşekkür ediyorum, bilhassa üç maçta müthiş bir liderlik örneği gösterdi, şikayet etmedi." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK VAAD ETMEDİK"

Fenerbahçe Futbol Takımı ile ilgili önemli ifadeler kullanan Ali Koç, "5 yıldır şampiyon olamadık, bu sezona başlarken de şampiyonluk sözü ile başlamadık ama tepe için mücadele edecek bir kadro kuracağımızı söyledik. Şampiyonluk vaad etmek ama içimizde bulunduğumuzu da tahmin etmedik. Değişimin zaman alacağını da biliyorduk ama hiç bu kadar acılı, sancılı, sıkıntılı olacağını tahmin etmiyorduk. Bu süreçteki duruşu ve sahiplenmesi için taraftarımıza da teşekkür ediyorum, şartlar ne olursa olsun bizi destekliyorlar, var güçleriyle takımı ve yönetimi destekliyorlar." dedi.

"BU DURUMDAN ÇIKACAĞIZ, ERSUN YANAL..."

Açıklamalarına devam eden Ali Koç, "Dünyanın sonu değil, hayat devam ediyor ve bu durumdan çıkacağız. Fenerbahçe'nin şu anki durumunu dışarıdaki hava ile eşleştirebiliriz. Hava soğuk, yerler ıslak, kaygan zemin, görüş mesafesi kısıtlı. Ersun hocamız şu anda burada, taraftarımızın istediği bir isim." diye konuştu.

ALİ KOÇ'TAN FLAŞ TRANSFER SÖZLERİ!

Ersun Yanal'ın gelişi ve transfer harekatıyla ilgili konuşan sarı-lacivertlilerin başkanı "Hocamız en son ve en erken şampiyonluğumuza imza attı. Burada 2-3 gün evvel sorumluluk kabul etti ve 1.5 yıl opsiyonlu sözleşme yaptı, opsiyonu da bize verdi, biz de şampiyonsa zaten bu sözleşme uzayacak. Ersun hocamız bizimle pazarlıksız sözleşme yaptı, sözleşmeyi önüne koyduğumuz zaman bakmadan imzaladı. Ersun hocamız, "Fenerbahçe'de yarım kalan bir işimiz var" dedi. Hocamız transfer de istemedi ama yapacağız. Gerekirse gözümüzü de karartacağız, önümüzdeki sezonu şimdiden kazanacağız. Bu sezonki hedef bu sezonu en iyi şekilde bitirmek ve önümüzdeki sezonu kurtarmak. Ersun hocamıza kağıda dökülmüş bir hedef vermedik ama ikinci yarının en azından ilk üçünde bitirdik, Türkiye Kupası hedefimiz de var." dedi.

YANAL: "4. YILDIZI TAKACAĞIZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın toplantısında ilk olarak "Biz Fenerbahçe'de umutları gerçekleştirmek için buradayız, beraberiz. Fenerbahçe'nin büyüklüğü Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olmasıdır. Bugün bulunduğu yer, sadece futbola sığmayacaktır. Sayın başkan Koç'un sporun içerisinde olması ülkemiz açısından da önemli bir hamledir. Böyle bir camianın içerisinde olduğum sorumluluklarım, heyecanım büyük. 4. yıldızı takacağız, 4. yıldızı takmak için var gücümüzle çalışacağız, bunu yapacağız. Bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Fenerbahçe ailesinin içerisinde olmaktan dolayı mutluyum." açıklamasını yaptı.

"F.BAHÇE'NİN NEREDE OLMASI GEREKİYORSA..."

Ersun Yanal, takımla ilgili yaptığı açıklamalar sırasında "Şu anda bir maçımız var, ikinci yarıdaki puan tablosuna baktığımızda zirvede olan bir takım olacağız. İkinci yarıya başladığımızda Fenerbahçe nerede olması gerekiyorsa, orada olmamız gerekiyor. Toplam 3 gündür buradayım, geniş bir toplantıda bazı şeyleri anlatacağım. Fenerbahçe'nin bir oyun kültürü var ve biz bunun dışında bir şey yapmayacağız, İstatistikleri başkası değil biz belirleyeceğiz. Taraftarımızın ortaya koyduğu tavır şampiyonluğu kazanan takıma destekti. O şampiyonluğu ben tek başıma kazanmadım, taraftarımız şimdi bu takıma da destek verdi. İkinci yarıda çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

ERSUN YANAL'A 2010-2011 SEZONU SORUSU

2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu? şeklinde gelen bir soruya da cevap veren Ersun Yanal, "Ben, 2013-2014 sezonunda görev yaptım ve o dönemde de dediğim tek şey vardı; şampiyon Fenerbahçe. Bu konuların bir daha açılmaması gerekiyor" dedi.

KOÇ: "GEREKİRSE AVRUPA'YA GİTMEYEBİLİRİZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün gerekirse önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitmeyeceğini ve Süper Lig'de şampiyon olabilecek bir kadro kurabileceklerini ifade etti.

"Transferde gözümüzü karartacağız" sözü için Ali Koç; "FFP çerçevesinde bizim harcayabileceğimiz 11.9 milyon euro bütçemiz var, sadece bu da değil tabii. Planlamamız var, belirlediğimiz isimler var. Bunların bir kısmı satın alma, bir kısmı da kiralama. Bize şu anda uyabilecek model, 18 at kiralama ve sonrasında da satın alma. Biz daha önce de ifade ettiğim gibi, biz ağzımızla kuş tutsak FFP kurallarına riyat edemeyeceğiz, bu sezon 60 milyon euro kar elde etmemiz lazım, bu da mümkün değil. Bunu UEFA nasıl yorumlayacak? 31 Ocak'ta görüşmemiz lazım. FFP, Türk kulüpleri özelinde başarılı olamadı. UEFA'nın marka değeri için Türk futbolu için önemli. Gözümüzü karartmak ne demek? Belki de önümüzdeki yıl Avrupa'ya gitmektense şampiyon olacağımızı kadroyu kuracağız. Biz zaten şu anki mevcut durumda FFP'yi karşılayamıyoruz"

ALİ KOÇ'UN YENİ TRANSFERLER İÇİN SÖZLERİ

Transfer çalışmalarımız eleştiriliyor. İki hedefimiz vardı: Ortalama yaşı indirmek, asgari maaşları indirmek. Bunları başardık. Esas hayal kırıklığına uğradığımız konu, elit oyunculardan aldığımız performans. Sportif direktörlük müessesesine sonuna kadar inanıyorum. Bir futbol takımı kurumsal organizasyon olacaksa bu müessese olmalı. Comolli'den memnun olduğum noktalar var, olmadığım noktalar var. Elit oyunculardan bazı performansları alamadık.

Ayew, harika bir oyuncu, keşke imkanımız olsa da kiralık sözleşmesini uzatabilsek. Slimani, 8. ve 9. hafta sadece bir tane gol atmasana rağmen Türkiye'de kendisini spor otoritesi sayan herkes en iyi forvet diyordu. Hiç kimse Slimani'nin şu anki durumunu hesap edemezdi, her şeyi futbol ile açıklamıyoruz.

Benzia, henüz 24 yaşında. 24 yaşına rağmen Lyon ve Lille formaları ile 96 maça çıkmış, Cezayir Milli Takımı'nın oyuncusu ve Fransa'nın en çok gelecek vaad eden oyuncusu olarak gösteriliyordu. 10 numara pozisyonumuzda birinci tercimiz değildi, ikinci opsiyon olarak kendisini aldık ve aldığımız zaman da medyada nasıl yankı bulduğunu gördük.

Diego Reyes'i oynatıp yüksek bedellere satarız diye düşündük, 2013'te 7 milyon euroya Porto'ya transfer oldu, oradan da Real Sociedad'a gitti. Reyes şu anda Meksika Milli Takımı'nın kaptanı ve 2016 yılında İspanya'da en iyi dört stoper arasında gösterildi. Bütün bu elit oyuncuların bir araya konulduğu zaman bu sonuçları almak kimsenin aklından geçmezdi. Bu transferleri yaparken 11-12 milyon euroya birçok transfer yaptık ve iki önemli oyuncumuzu da elden çıkarttık, burada Cocu'nun da hakkını teslim etmek lazım, en iyi iki oyuncusunu elinden aldık. Çok iyi sözleşmeler yaptık.

TARAFTAR ALİ KOÇ, BAŞKAN ALİ KOÇ İÇİN NE DÜŞÜNÜRDÜ?

Ali Koç, 'Taraftar Ali Koç, başkan Ali Koç hakkında ne düşünürdü?" sorusuna; "Çok çabaladığını, çok uğraştığını, iyi işler yapıldığını ama bir o kadar da talihsiz olduğunu, bazı işlerin de yaşanarak öğrenildiğini ama yarının çok güzel olacağını düşünürdü. Zerre kadar şüphesi olmazdı" diye yanıt verdi.