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Ersun Yanal: Rize’yi yenemezsek derbinin hiçbir anlamı kalmaz

Ersun Yanal, futbolcularına, “Beşiktaş’a karşı tarihi bir dönüş yaptınız. Rize’yi de yenersek bize ilaç olur. Rakibi küçümsemeyin. Şu anda çıkıştalar” diye konuştu.

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Tarihi derbide 3-0’lık yenilgiden 3-3’lük beraberliği yakalayan F.Bahçe’de gözler bugün Kadıköy’de oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Teknik Direktör Ersun Yanal, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Beşiktaş’a karşı tarihi bir dönüş yaptınız. Ancak Rize’yi yenemezsek bunun hiçbir anlamı kalmaz. Elde edeceğimiz zafer bize ilaç olur. Sezonun ilk yarısında Rize’ye kaybetmiştiniz. Şu an çıkıştalar. Rakibi küçümsemeyin. Sahada savaşmanızı istiyorum” dedi.

SADIK ÇİFTPINAR CEZALI

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı olan Sadık, Rize maçında forma giyemeyecek. Ersun Yanal’ın Sadık’ın yerine bir diğer transfer Serdar Aziz’e 11’de görev vermesi bekleniyor. Kanarya’da uzun süredir sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile Oğuz Kağan Güçtekin de Rize karşısında oynayamayacak. Öte yandan Skrtel, İsmail, Ayew, Eljif, Dirar ve  Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Rize karşısında sarı kart görürse Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

(Aksam)

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