Ersun Yanal Salı günü imzalayacak

Fenerbahçe kulübü resmi sitesinden Ersun Yanal için imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Buna göre Yanal ile salı günü saat 14.00'te imza töreni ve basın toplantısı yapılacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal’ın imza töreni ve basın toplantısı 18 Aralık Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecektir."