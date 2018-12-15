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Ersun Yanal Salı günü imzalayacak

Fenerbahçe, salı günü Ersun Yanal için imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.

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Fenerbahçe kulübü resmi sitesinden Ersun Yanal için imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Buna göre Yanal ile salı günü saat 14.00'te imza töreni ve basın toplantısı yapılacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal’ın imza töreni ve basın toplantısı 18 Aralık Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecektir."

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