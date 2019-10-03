Ersun Yanal, Serdar Aziz'e moral verdi

Tecrübeli oyuncunun takımdan gönderileceği şeklindeki iddialardan rahatsız olduğunu hisseden deneyimli çalıştırıcı, “Sana güveniyorum. Şu anda takım iyi gidiyor. Seni riske atmak istemiyorum. Ama sezon uzun, oynama fırsatı size de gelecek. Çalışmalarından çok memnunum. Dedikodulara bakma, çalışmana devam et” diye konuştu. Serdar da özel çalışmalar yaparak kendisini hazır tutuyor. Teknik heyet Serdar Aziz’in antrenman performansından memnun.

Akşam